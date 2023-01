Allemagne : après le tollé provoqué par sa vidéo de vœux, la ministre de la Défense encore plus fragilisée

Les réactions acerbes n'ont pas tardé. "Les doutes quant à son aptitude à occuper ce poste existent depuis longtemps. Il est désormais temps que le chancelier en tire les conséquences", fustige lundi le quotidien berlinois Tagesspiegel. "Le discours du Nouvel An enregistré par téléphone portable et à peine compréhensible en raison des fusées de feu d'artifice et de l'absence de micro sur un trottoir berlinois aurait déjà été embarrassant pour un maire de village bénévole - pour une ministre de la Défense d'un membre de l'Otan, c'est tout simplement honteux", s'offusque quant à lui le Bild, le quotidien le plus lu du pays.

Pressé de questions lors d'un point-presse régulier, le porte-parole du ministère de la Défense s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'une "vidéo privée", réalisée sans "ressource officielle" et postée sur son compte Instagram, présenté comme privé. Quant au contenu des vœux, "les paroles de la ministre dans la vidéo se suffisent à elles-mêmes, ce n'est pas à moi de les commenter", a-t-il ajouté. La porte-parole adjointe du gouvernement, Christiane Hoffmann, a déclaré de son côté "ne pas voir de raison d'évaluer maintenant" la séquence, selon un autre grand titre allemand, le Zeit.