Allemagne : arrestation d'un Iranien soupçonné de préparer un attentat "islamiste"

Soupçonné de s’être procuré du cyanure et de la ricine en vue de préparer un attentat "islamiste", un Iranien a été arrêté par la police allemande ce dimanche 8 janvier, dans l’ouest du pays. Le logement du suspect, à Castrop-Rauxel (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), a été perquisitionné dans la nuit de samedi à dimanche par des hommes vêtus de combinaison.

"Les recherches servent à trouver les toxines correspondantes et d'autres preuves", selon un communiqué du parquet général et de la police de Münster. L’homme âgé de 32 ans est "soupçonné d'avoir préparé un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État en se procurant du cyanure et de la ricine en vue de commettre un attentat à caractère islamiste".