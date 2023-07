Allemagne : Berlin et sa périphérie en alerte face à la présence possible d'une lionne en liberté

Selon la police, la présence de l'animal a d'abord été signalée par des témoins dans la nuit du 19 au 20 juillet. "Vers minuit, nous avons reçu un message difficile à imaginer. Deux passants ont vu un animal qui en poursuivait un autre", a déclaré un porte-parole de la police du Brandebourg, Daniel Keip, sur la radio RBB.

"L'un était un sanglier et l'autre était visiblement un fauve, une lionne. Les deux hommes ont également enregistré une vidéo sur leur téléphone portable et même des policiers expérimentés ont dû confirmer qu'il s'agissait probablement d'une lionne", a continué Daniel Keip. Sur la vidéo visible dans le tweet ci-dessous, on voit un animal surgir de la verdure, éclairé par les phares d'une voiture.