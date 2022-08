Berlin : une explosion dans un dépôt de munitions provoque un important feu de forêt

Le ciel de Berlin était encombré de larges fumées ce jeudi matin. Un incendie s'est en effet déclaré dans la plus grande forêt de la capitale allemande, mercredi soir, à la suite d'une explosion dans un dépôt de munitions de la police. "Le feu s'est répandu sur une surface de 15.000 mètres carrés, d'abord sur un site de dépôt et de désamorçage de munitions et explosifs de la police, puis dans la forêt environnante", ont détaillé les pompiers. La forêt de Grunewald, touchée par une importante sécheresse, est la plus grande de Berlin.