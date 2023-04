Nucléaire : l'Allemagne doit bien fermer ses dernières centrales au 15 avril, comme prévu

Mais au sein de la coalition gouvernementale, le FDP continue de réclamer une nouvelle prolongation du fonctionnement de ces centrales jusqu'en 2024, nécessaire selon lui pour stabiliser les prix face à une "situation d'urgence" due au conflit, a appuyé leur secrétaire général Bijan Djir-Sarai, cité par la chaîne allemande ZDF. L'opposition conservatrice de la CDU-CSU plaide aussi pour maintenir ces sites en vie : son secrétaire général Alexander Dobrindt a demandé à "laisser la porte ouverte à une poursuite de l'exploitation" afin que "nous n'ayons pas de black-out l'hiver prochain", explique le Berliner Zeiung.

Mais la ministre de l'Environnement Steffi Lemke, des Verts, a exclu cette possibilité. "La sortie du nucléaire rend notre pays plus sûr et évite de nouveaux déchets nucléaires", a-t-elle pointé lors d'une conférence de presse fin mars. "Les accidents de Fukushima et de Tchernobyl l'ont montré, et c'est encore plus vrai en temps de guerre." Initialement, le calendrier allemand de sortie du nucléaire avait été décidé par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima, au Japon, en 2011.