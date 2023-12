"Il n'y a plus assez d'argent disponible" : coup de frein brutal pour les voitures électriques en Allemagne

Le gouvernement allemand a décidé de mettre brusquement fin aux aides à l'achat d'une voiture électrique. Une suppression pouvant porter un coup sévère à une industrie automobile allemande.

Le ministère de l'Économie a annoncé samedi que les demandes ne seraient plus acceptées après dimanche. Un porte-parole du ministère a reconnu que cette suppression créait "une situation regrettable" pour les consommateurs qui espéraient pouvoir profiter du bonus à l'achat d'un véhicule électrique. Mais cette décision était nécessaire "car il n'y plus assez d'argent disponible pour prendre en compte les demandes reçues après dimanche", a affirmé le porte-parole.

Casse-tête budgétaire

Les bonus à l'achat d'une voiture électrique sont victimes de la crise budgétaire en Allemagne, consécutive au séisme financier déclenché en novembre par la Cour constitutionnelle. La juridiction avait estimé que le gouvernement avait enfreint les règles en réaffectant des dépenses de 60 milliards d'euros prévues dans le cadre de la pandémie à la lutte contre le réchauffement climatique.

La décision de la Cour constitutionnelle a creusé un énorme trou budgétaire et plongé la coalition du chancelier Olaf Scholz dans la tourmente. Mercredi, le dirigeant allemand et sa coalition sont parvenus à un accord de dernière minute pour résoudre, via des coupes dans les dépenses, le casse-tête budgétaire. La majorité gouvernementale a opté pour des baisses de dépenses publiques afin de combler un trou budgétaire de 17 milliards d'euros en 2024.

Le secteur de l'automobile s'inquiète, lui, d'éventuelles conséquences dramatiques. Le journal économique Handelsblatt a averti que la suppression du bonus risquait de compromettre l'objectif de l'Allemagne de mettre sur les routes 15 millions de voitures électriques d'ici à 2030. "Cet objectif était déjà considéré comme extrêmement irréaliste", souligne le journal. "Il semble à présent complètement illusoire."