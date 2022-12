Allemagne : démantèlement d'un réseau d'extrême droite violent qui voulait s'en prendre au Parlement

Des investigations qui lèvent le voile sur "l'abîme d'une menace terroriste", selon la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser. La justice outre-Rhin a annoncé, ce mercredi 7 décembre, avoir déjoué des projets d'attentats d'un groupuscule d'extrême droite et complotiste, qui voulait s'en prendre aux institutions démocratiques du pays, et notamment au Parlement. Au cœur de cette conspiration criminelle, selon la presse et le parquet : un descendant de la noblesse allemande, d'anciens militaires, une ressortissante russe et une ancienne députée d'extrême droite.

Ils comptent parmi les 25 personnes arrêtées lors d'un vaste coup de filet dans tout le pays. La justice les soupçonne "d'avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag allemand", la chambre des députés à Berlin, "avec un petit groupe armé", selon un communiqué du parquet. Quelque 3000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés et plus de 130 perquisitions ont été menées dans ce que les médias ont décrit comme la plus importante opération policière de ce type jamais menée en Allemagne.