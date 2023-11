Allemagne : des policiers ont-ils retiré des affiches des otages du Hamas pour éviter des tensions ?

Voyant la polémique gonfler, les autorités ont fini par justifier ces images. Dans un tweet, la police de Berlin confirme que cette "vidéo montre une intervention du 26 octobre 2023 à Friedrichshain" et qu’"en raison d'un soupçon d'affichage non autorisé, nos collègues ont retiré les affiches de la colonne publicitaire". Selon cette même source, le parquet de Berlin n’a pas encore examiné les faits reprochés ici, à savoir un affichage illégal sur la voie publique. Un porte-parole de la police berlinoise dit également "comprendre que le retrait des affiches ait blessé les sentiments, en particulier ceux des parents et amis des otages ainsi que des membres de la communauté israélienne et juive" et le "regretter profondément".