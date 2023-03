Allemagne : deux filles de 12 et 13 ans avouent avoir tué leur camarade

"Elle est morte après avoir perdu beaucoup de sang à la suite de nombreux coups de couteau", a expliqué le procureur de Coblence, Mario Mannweiler. Il a précisé qu'il n'y avait "aucune preuve d'une quelconque agression sexuelle". Les deux suspectes "ont donné des informations sur l'affaire et ont finalement avoué les faits", a raconté Florian Locker, le responsable de la police de Coblence. L'arme du crime n'a pas été encore retrouvée.

Les deux préadolescentes et Luise se connaissaient, a-t-il ajouté, se refusant toutefois à donner le moindre détail supplémentaire, notamment sur le fait de savoir si elles étaient dans la même classe ou la même école. Aucun élément n'a non plus filtré sur l'identité des suspectes et le mobile présumé de leur acte. "C'est un sujet complexe et les raisons de leur geste sont à analyser en fonction de leur âge", a souligné Mario Mannweiler. "Ce qui serait une motivation possible pour un enfant peut paraître complètement incompréhensible pour un adulte."

Les deux filles soupçonnées n'étaient pas connues des services de police. Âgées de moins de 14 ans, elles ne sont "pas pénalement responsables", a relevé le procureur. Elles ont été confiées aux services sociaux et de protection de la jeunesse.