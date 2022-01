Allemagne : ce que l'on sait de l'étudiant de 18 ans qui a ouvert le feu dans un amphithéâtre

Les enquêteurs ont retrouvé dans son sac à dos "plus d'une centaine de munitions" et l'auteur de la fusillade ne disposait pas d'un permis de port d'arme, selon Siegfried Kollmar, qui a souligné qu'il avait agi seul et qu'il n'était pas connu des services de police auparavant.

Selon les enquêteurs, il a envoyé un message sur Whatsapp juste avant la fusillade affirmant : "les gens doivent être punis maintenant", exprimant également son vœu de funérailles en mer, a ajouté le chef de la police.