Allemagne : deux militantes surprennent Olaf Scholz et posent seins nus pour dénoncer l'invasion russe

Les responsables de la sécurité ont rapidement évacué les deux jeunes femmes après l’incident. Leur action a bien évidemment eu une résonance sur les réseaux sociaux grâce à la présence de nombreuses personnes et médias qui ont relayé des photos et des vidéos du moment. "Je ne sais pas pour vous tous, mais j'attendais de voir ça. Vous assurez, FEMEN Allemagne ! Arrêtez de financer la guerre de la Russie !", a déclaré la militante féministe ukrainienne Inna Schevchenko. Elle en a profité pour tacler le chancelier allemand dans un second tweet : "Guerre ou manifestantes aux seins nus, cet homme fait comme s'il ne voyait rien".