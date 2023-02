Allemagne : le service militaire obligatoire fera-t-il son retour ?

Depuis, le secrétaire à la Défense est même revenu sur sa position, considérant finalement lors d’un déplacement qu’un retour du service militaire obligatoire ne serait pas utile "dans les deux ou trois prochaines années". Qu’importe, la petite phrase a eu son effet et la classe politique allemande s’est divisée sur la question.

Avec en tête, Christian Lindner, ministre des Finances et chef du Parti libéral-démocrate, qui a très vite écarté l’hypothèse d’un retour de la conscription, "pas du tout un sujet de débat" au sein de son parti. "C'est une discussion fantôme. Tout le pouvoir doit être concentré sur le renforcement de la Bundeswehr en tant qu'armée hautement professionnelle." Selon la presse allemande, quelque 9000 Allemands effectuent volontairement leur service militaire chaque année. Or, ce sont plus de 27.000 postes qui n’ont pas été pourvus en 2022 au sein de la Bundeswehr, soit un poste sur six, dans un contexte de guerre en Ukraine.