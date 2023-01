"Meurtre du doppelgänger" en Allemagne : une femme soupçonnée d'avoir tué son sosie pour simuler sa propre mort

Selon le Süddeutsche Zeitung repris par The Guardian, Khadidja O, la victime, aurait finalement accepté de rencontrer Sharaban K. sous prétexte d'une proposition commerciale. La mise en cause serait allée la chercher en voiture le jour du meurtre, accompagnée d'un complice. Les deux l’auraient alors poignardée à mort dans un bois, avant de déposer son corps dans la voiture. "La victime a été tuée de plus de 50 coups de couteau, le visage complètement défiguré", a précisé un porte-parole de la police, Andreas Aichele, pour Bild.