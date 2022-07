Allemagne : plusieurs femmes victimes de "drogues du violeur" lors d'une fête du SPD, le parti du chancelier

Dans un communiqué, la police berlinoise a indiqué qu'elle enquêtait pour blessures corporelles graves après le dépôt d'une plainte contre X par une jeune femme de 21 ans. Elle a expliqué avoir été alertée par cette jeune femme qui, le lendemain de l'événement, n'avait plus aucun souvenir de la fête lors de laquelle elle n'avait consommé que de la nourriture et des boissons non alcoolisées. La victime s'était alors rendue à l'hôpital pour un examen médical et a déposé une plainte, selon les précisons des forces de l'ordre.

Des symptômes qui rappellent ceux provoqués par la "drogue du violeur", du nom de ces différentes substances psychotropes

qui provoquent généralement des nausées et des étourdissements. Elles sont habituellement versées dans le verre de personnes pour ensuite abuser d'elles par des violences, vols ou agressions sexuelles.