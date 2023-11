Prise d'otage à l'aéroport de Hambourg : le père de famille interpellé, l'enfant "en bonne santé"

L'homme avait forcé l'entrée de l'aéroport en tirant des coups de feu vers 20h samedi soir avant de garer sa voiture au pied d'un avion de ligne de la compagnie Turkish Airlines pour tenter de partir en Turquie avec sa fille. Auparavant, l'épouse du conducteur de la voiture avait alerté la police de l'enlèvement de cette enfant, survenu chez elle à Stade, à une trentaine de kilomètres de Hambourg.

La police allemande a mené toute la nuit et une partie de la journée de dimanche de longues négociations pour convaincre le père de famille, armé et soupçonné de détenir des explosifs, de se rendre. Le trafic aérien de l'aéroport de Hambourg a été suspendu samedi soir et devait le rester dimanche jusqu'à nouvel ordre.