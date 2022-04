Allemagne : quatre membres d'un réseau d'extrême droite et antivax arrêtés pour "préparation d’attentats"

Des "attentats violents" et des enlèvements de "personnalités publiques". Telles étaient les actions programmées par quatre membres d'un réseau d'extrême droite baptisé "Patriotes unis", bien décidés à participer à la destruction "du système démocratique allemand" et à s'opposer aux mesures sanitaires liées au Covid-19. Ce jeudi 14 avril, le parquet de Coblence et la police de la Rhénanie-Palatinat ont annoncé leur interpellation lors de vastes perquisitions menées ce mercredi.