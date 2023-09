Allemagne : rattrapé par un tract antisémite, un ministre bavarois maintenu

"L'évincer de son poste ne serait pas proportionné", a en effet jugé dimanche le chef du gouvernement régional Markus Söder, le patron de la branche bavaroise (CSU) des conservateurs allemands. Ce dernier a reconnu que cette décision "ne plairait pas à tout le monde" mais a fait valoir qu'il n'y avait "pas de preuves qu'il ait rédigé le tract".

"Par ailleurs, les faits remontent à 35 ans, personne n'est aujourd'hui celui qu'il était à l'époque", a argumenté Markus Söder, invitant son numéro deux à engager un dialogue avec les associations juives allemandes pour s'expliquer et "se repentir". Le principal intéressé, lui, a proclamé l'échec d'une "campagne de calomnies" à son égard et réaffirmé n'avoir rien à se reprocher.

La décision en Bavière semble aussi motivée par des raisons politiques, à l'heure où se profilent les élections régionales du 8 octobre. En effet, son départ aurait pu provoquer une rupture de l’alliance locale entre la CSU et le parti des Électeurs Libres. Cela aurait pu se retourner contre le mouvement de M. Söder et obliger ce dernier à s’allier avec les écologistes dans une région à l'électorat très conservateur. Selon un sondage Insa paru dimanche dans le quotidien Bild, 39% des Allemands étaient opposés à sa démission et 38% y étaient favorables.