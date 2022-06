Allemagne : un centenaire, ancien gardien de camp nazi, condamné à 5 ans de prison

Traquer les criminels de guerre nazis. Jusqu'à leur dernier souffle. La justice allemande a, pour la première fois, condamné un ancien gardien de camp de concentration plus que centenaire. Josef Schütz, 101 ans, a écopé de cinq ans de prison. Cet ancien sous-officier des Waffen SS a été jugé coupable de "complicité" dans le meurtre d'au moins 3.500 prisonniers lorsqu'il opérait entre 1942 et 1945 dans le camp de Sachsenhausen, au nord de Berlin. Entre son ouverture en 1936 et sa libération par les Soviétiques le 22 avril 1945, ce camp a vu passer quelque 200.000 prisonniers, principalement des opposants politiques, des juifs et des homosexuels.

Des dizaines de milliers d'entre eux ont péri, victimes principalement d'épuisement dû au travail forcé et aux cruelles conditions de détention.