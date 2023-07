Allemagne : un maire d'extrême droite élu pour la première fois

L'élection intervient dans un contexte de forte poussée dans les sondages de ce mouvement anti-migrants, eurosceptique et défendant des positions pro-russes, qui fut créé il y a 10 ans. Selon une enquête d'opinion de l'institut Insa publiée dimanche par l'édition dominicale du quotidien Bild, l'AfD devance au niveau national avec 20% des intentions de vote le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz (19%). Lors des dernières élections législatives de 2021, le parti d'extrême droite avait enregistré un score inférieur de moitié, avec 10,3% des suffrages. L'AfD est particulièrement implantée dans l'Est du pays, qui se sent laissé pour compte.

Le parti surfe depuis plusieurs mois sur les mécontentements d'une partie de l'opinion, nourris par l'inflation ou encore la transition écologique que tente de mettre en place le gouvernement, sous l'impulsion des Verts, membre de la coalition au pouvoir.