Allemagne : un minibus fuyant un contrôle de police fait sept morts

Selon les premiers éléments de l'enquête, une équipe de patrouille de la police fédérale a voulu contrôler ce véhicule. Face aux forces de l'ordre, le conducteur a accéléré pour prendre la fuite. Le véhicule a fait plus loin une sortie de route à une intersection entre les communes bavaroises de Ampfing et Waldkraiburg, selon la police. Sept personnes sont mortes et les autres occupants, dont certains grièvement blessés, ont été transportés vers les hôpitaux voisins.

Une enquête a été confiée à la police judiciaire, poursuit le communiqué.