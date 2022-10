Allemagne : un "sabotage" à l'origine de la panne massive du transport ferroviaire

Un "sabotage de câbles" est à l'origine de cet accident, a expliqué à l'AFP un porte-parole de la société. Plus précisément, une avarie du réseau radio GSM-R des trains - servant à la communication avec les conducteurs, mais aussi, plus globalement, d'"interface centrale entre les trains et l'infrastructure" de contrôle - a été détecté, ajoute le Spiegel, premier média à évoquer, en citant des sources sécuritaires, des soupçons de sabotage. Or, ces câbles essentiels pourraient avoir été découpés "en deux endroits", affirme le journal.