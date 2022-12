Allemagne : une ex-secrétaire d'un camp nazi condamnée après un procès pour l'Histoire

Pendant le procès, plusieurs survivants ont à leur tour témoigné de l'épreuve vécue dans un système inhumain destiné à les faire mourir à petit feu. La plupart des détenus périrent de faim, de soif, de manque de sommeil, ou encore de maladies comme le typhus. Pour exécuter les plus faibles, le camp disposait de chambres à gaz et d'un autre lieu où on les tuait d'un tir dans la nuque. "À proximité immédiate des prisonniers, l'odeur des cadavres était omniprésente", ajoute à ce sujet le verdict, considérant "inimaginable que l'accusée n'ait rien remarqué". Son époux travaillait également en tant que SS dans le camp.

Ce verdict est ainsi "un signal important" pour les derniers rescapés, a affirmé Stefan Lode, l'avocat de trois d'entre eux, résidant désormais aux États-Unis. "Notre État de droit poursuit cette affaire après tant de décennies et envoie le signal à l'extérieur que le meurtre n'est pas prescrit", a-t-il souligné.