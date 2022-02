Allemagne : une marée humaine défile à Berlin pour soutenir l'Ukraine

Une foule en soutien à l'Ukraine. Au moins 100.000 personnes ont manifesté ce dimanche à Berlin en solidarité avec l'Ukraine envahie par les troupes russes, selon le décompte annoncé par un porte-parole de la police de la capitale allemande. De leur côté, les organisateurs évoquent 500.000 participants.

Les manifestants, réunis devant la Porte de Brandebourg et le Reichstag, le bâtiment de la chambre des députés, ont arboré des drapeaux aux couleurs jaune et bleue du drapeau ukrainien. "Berlin à 670 km de la ligne de front", "Stop the killer", "Pas de 3e Guerre mondiale" figuraient sur les pancartes des manifestants qui ont massivement répondu à l'appel notamment de la communauté ukrainienne vivant en Allemagne.