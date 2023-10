Allemagne : une synagogue de Berlin visée par des tirs de cocktails Molotov

"Les bouteilles ont heurté le trottoir et se sont brisées. Le feu s'est alors éteint", a détaillé la police allemande. Un second incident a touché le site, précisent sur Twitter les autorités berlinoises. Elles indiquent que pendant que "la police enquêtait sur place", un second incident s'est déroulé. Un individu au volant d'un "un scooter électrique" s'est dirigé vers la synagogue, a "jeté son véhicule et a couru" vers le site religieux. "Les services d'urgence l'ont arrêté. Il a résisté et crié des slogans anti-israéliens", avant de se calmer et d'être finalement relâché, a encore affirmé la police.

Une enquête a été lancée pour retrouver les auteurs du jet de cocktails Molotov. Sans se référer spécifiquement à ces incidents, le chancelier Olaf Scholz, qui se trouve en Égypte après une visite de solidarité la veille en Israël, a immédiatement condamné les agressions contre la communauté juive en Allemagne. "Des attentats contre des institutions juives, des débordements violents dans nos rues - c'est inhumain, abominable et intolérable", a-t-il dit dans un message sur son compte X. "L'antisémitisme n'a pas sa place en Allemagne", a-t-il martelé.