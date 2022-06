Allemagne : une voiture percute des passants à Berlin, un mort et huit blessés

Une voiture a percuté des passants mercredi matin dans le centre de Berlin, tuant une personne et en blessant huit autres, ont annoncé les pompiers à l'AFP.

Le véhicule est venu s'encastrer dans une vitrine dans ce quartier commerçant situé près de la gare de Zoo et son conducteur a été interpellé, a précisé une porte-parole de la police qui n'a pas pu préciser s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou d'une perte de contrôle du véhicule. Selon le quotidien Bild, la victime est un homme et une photo publiée par le journal populaire montrait des sauveteurs et des policiers affairés autour d'un brancard.