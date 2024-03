Alpes : cinq randonneurs à ski retrouvés morts en Suisse

La police suisse rapporte ce lundi que cinq randonneurs à ski ont été retrouvés morts. Une sixième personne, appartenant au même groupe, disparu samedi, reste pour le moment disparue. Les Alpes suisses ont été touchées par une dépression s'accompagnant de vents violents.

La police cantonale du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse, a annoncé, ce lundi 11 mars, que cinq des six randonneurs à ski ayant disparu samedi dans les Alpes suisses ont été retrouvés morts. Une dernière personne demeure à ce jour toujours recherchée. Le groupe initial était composé de ressortissants suisses, âgés de 21 à 58 ans. Les randonneurs étaient partis de Zermatt dans la matinée de samedi, avec pour objectif de rejoindre le village d'altitude d'Arolla au cours de la même journée. Leur disparition a été signalée dans la région de Tête Blanche.

La météo a compliqué les secours

Les recherches ont été compliquées durant le weekend, en raison d'une tempête qui a sévi dans le sud des Alpes. Dans le même temps, les risques d'avalanches ont longtemps empêché les hélicoptères et les colonnes de secours de pouvoir rallier la zone. Il a fallu attendre dimanche soir pour qu'une équipe de trois sauveteurs et d’un policier du groupe montagne puisse se voir héliportée "à proximité de la cabane de la Dent Blanche", a rapporté la police. "Aux alentours de 21 heures 20, elle est parvenue au secteur de Tête Blanche où elle a découvert les corps de cinq des six personnes portées disparues", a-t-elle ajouté.

Cinq des six randonneurs sont membres d'une même famille. À l'heure qu'il est, aucun élément n'a filtré quant à l'identité des corps retrouvés. Le sixième randonneur, toujours porté disparu, n'a pas encore été localisé. Les recherches restent en cours pour le retrouver.

La dépression Monica s'est traduite dans les Alpes par des rafales allant de 110 à 150 km/h. Localement, des vents jusqu'à 190 km/h ont même été enregistrés, au-dessus de 1800 m. La police valaisanne a appelé à la plus grande prudence ces prochains jours : même si le vent s'est apaisé, un danger d'avalanches se révèle persistant.