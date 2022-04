Amazon crée son premier syndicat aux États-Unis, Joe Biden s'en réjouit

Le mouvement avait commencé au début de la pandémie, quand quelques salariés de l'entrepôt avaient organisé une petite manifestation pour réclamer plus de protections sanitaires face au Covid-19. Christian Smalls a peu après été licencié. Ils ont ensuite décidé de tenter eux-mêmes leur chance après le rejet, au printemps 2021, d'un syndicat expérimenté dans un entrepôt d'Amazon à Bessemer, dans l'Alabama. Un second vote y a eu lieu récemment et jeudi soir, le "non" y menait avec 993 bulletins, contre 875 "oui". Mais il restait 416 bulletins dits "disputés", qui décideront du résultat.

ALU est déjà mobilisé pour sa prochaine bataille : le centre de tri LDJ5, de l'autre côté de la rue de l'entrepôt JFK8. Quelque 1500 employés sont appelés à voter pour ou contre la création d'une autre antenne de l'ALU à la fin du mois. "Je suis sûr qu'on va aussi gagner là-bas", a affirmé Christian Smalls.