Américains enlevés et tués au Mexique : le cartel du Golfe "présente ses excuses"

Une mea culpa pour le moins surprenant. Vendredi 3 mars, quatre Américains ont traversé la frontière avec le Mexique au volant d'un monospace blanc immatriculé en Caroline du Nord avant d'être visés par tirs puis enlevés par des hommes armés. Quatre jours plus tard, les corps sans vie de deux d'entre eux ont été retrouvés. Accusé d'être responsable de l'enlèvement et du double meurtre, le Cartel du Golfe, le plus ancien groupe criminel mexicain, a présenté ses excuses. Plusieurs médias locaux ont publié, jeudi 9 mars, une lettre attribuée à l'organisation basée à Matamoros, dans le Tamaulipas, État frontalier du Texas.

Dans ce document manuscrit, dont l'Associated Press a obtenu une copie, la faction Scorpions du "Cártel del Golfo" affirme "réprouver énergiquement" les faits et demande pardon aux habitants de Matamoros, où a eu lieu l'enlèvement, à la famille d'une femme victime d'une balle perdue, aux quatre Américains ainsi qu'à leurs proches. Selon la lettre présumée du Cartel du Golfe, les ravisseurs ont agi sans l'autorisation de leur hiérarchie. D'où la décision de les remettre aux mains des autorités.