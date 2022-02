Amsterdam : l'auteur de la prise d'otage dans un Apple Store a été maîtrisé

Par mesure de sécurité, la police avait demandé aux résidents, aux entrepreneurs et aux employés travaillant sur la place Leidseplein de ne pas se rendre à l'extérieur pour voir la scène et de rester à l'intérieur. Le journaliste indépendant Tim Wagemakers, qui se trouvait dans un autre bâtiment donnant sur la place, avait déclaré sur Twitter plus tôt dans la soirée avoir vu des policiers, armes au poing, précisant que "la place avait été vidée et que les gens étaient enfermés dans les bars". Le bâtiment dans lequel il se trouvait, a depuis été évacué, a-t-il indiqué.