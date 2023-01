États-Unis : une des espionnes les plus dangereuses de la guerre froide libérée après 20 ans de prison

L’Américaine, considérée comme l’une des espionnes les plus dangereuses jamais arrêtées par les autorités fédérales, fait partie des cas les plus célèbres du FBI. Sur son site, le bureau fédéral d’enquête revient d'ailleurs sur le parcours d'Ana Montes et les charges ayant pesé contre elle. "Montes était la meilleure analyste cubaine de la DIA et était connue dans toute la communauté du renseignement américain pour son expertise. Personne ne savait à quel point elle était devenue une experte et à quel point elle divulguait des informations militaires américaines classifiées et déformait délibérément les opinions du gouvernement sur Cuba."

Son rôle d’agent double, qui fonctionnait grâce à des ordres reçus par radio et à l’envoi des messages sur des disques cryptés, est mis à mal en 1996 après une dénonciation par l’un de ses collègues de la DIA. Il se terminera complètement en 2001, lors de son arrestation puis de sa condamnation l’année suivante. Ana Montes a été condamnée pour avoir fourni au pouvoir communiste l’identité de quatre espions américains, mais aussi d’autres informations classifiées.