Donald Trump lance sa marque de baskets après sa condamnation à une amende de 350 millions de dollars

L'ancien président des États-Unis a lancé samedi une ligne de baskets montantes vendues à partir de 399 dollars. Le milliardaire, candidat à l'élection présidentielle de 2024, est confronté à des pénalités de près de 450 millions de dollars dans le cadre de trois affaires civiles.

Il a perdu la dernière élection, mais pas le sens des affaires. Donald Trump a lancé, samedi 17 mars aux États-Unis, sa propre marque de chaussures de sport, moins de 24 heures après avoir été condamné à une amende de 355 millions de dollars pour fraudes financières, sa troisième condamnation dans un procès civil en moins de deux mois. "Je voulais faire cela depuis longtemps", a déclaré l'ancien président américain, en dévoilant ce qu'il a appelé "les premières baskets officielles de Trump" à l'occasion de la Sneaker Con de Philadelphie, en Pennsylvanie, qui se présente comme "le plus grand salon de la chaussure sur Terre".

Sur la boutique en ligne gettrumpsneakers.com, le modèle en édition limitée "Never Surrender" ("Ne jamais se rendre" en français), une paire de baskets montantes de couleur dorée avec un grand "T" sur le côté et la languette - évidemment - un drapeau américain, est déjà en rupture de stock. "Ces chaussures sont destinées aux vrais patriotes", peut-on lire dans le descriptif. Vendus au prix de 399 dollars l’unité (soit 370 euros), les 1000 exemplaires en prévente sur Internet ont trouvé acquéreur en moins d’une heure. Les chaussures seront livrées aux acheteurs en juillet prochain, est-il précisé.

Lors de la Sneaker Con de Philadelphie, qui s'est tenue vendredi, un visiteur est reparti avec une paire de baskets "Never Surrender" dédicacée par le 45ᵉ président des États-Unis, affirmant l'avoir acheté 9000 dollars.

Deux autres modèles sont proposés au prix de 199 dollars (soit 185 euros) sur le site. On y trouve aussi de l’eau de Cologne et un parfum, "Victory47", tous deux commercialisés au prix de 99 dollars (soit 90 euros) le flacon. "Gettrumpsneakers.com n'est pas un site politique et n'a rien à voir avec une quelconque campagne politique", peut-on lire, en petits caractères, en bas de la page d’accueil. Cela n'a pas empêché des responsables de la campagne de Donald Trump d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux.

En août 2023, après la diffusion de sa photo d'identité judiciaire prise à Atlanta dans le cadre d'une quatrième inculpation, l'ancien président avait utilisé ce "mugshot" pour vendre des produits dérivés (T-shirt, tasse à café, étui pour cannette ou autocollant) sur son site officiel. À l’époque, il avait récolté 7,1 millions de dollars de dons pour sa campagne. Comme l'été dernier, cette collecte de dons éclair illustre la manière dont Donald Trump a transformé ses inculpations en argent pour sa campagne.