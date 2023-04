Charles III : qu'est-ce que la "pierre du destin" qui sera utilisée lors de son couronnement ?

Le 6 mai, le couronnement de Charles III sera à suivre sur TF1 Info, TF1, LCI et MY TF1 lors d'une émission spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau et grâce à la présence d'une quinzaine d'envoyés spéciaux dans les rues de Londres afin de vous faire vivre, au plus près, une cérémonie historique. Rendez-vous dès 6h30 sur LCI et dès 9 heures sur TF1.