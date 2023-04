Royaume-Uni : une mouette tenue en laisse suscite une vive polémique

Si les mouettes des stations-balnéaires anglaises s'en prennent régulièrement aux visiteurs – le Daily Star a affirmé récemment que 48% des Britanniques se disaient victimes de telles attaques -, trainer en laisse le volatile pourrait coûter gros au suspect. La cruauté envers les animaux est en effet un délit sérieusement puni par deux lois de 1981 et de 2006, avec des peines pouvant atteindre six mois de prison pour les cas les plus graves.