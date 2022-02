Bouledogues anglais et Cavaliers King Charles : pourquoi la Norvège interdit-elle leur élevage ?

"C'est une ineptie. Il y a des pathologies dans toutes les races", réagit auprès de LCI Roger Madec, éleveur de Cavaliers King Charles depuis 30 ans et président du Club des Épagneuls nains anglais. "Nous sommes entièrement solidaires avec les éleveurs norvégiens. La Norvège ferait mieux d'encourager les éleveurs sérieux, plutôt que de les pénaliser", poursuit-il en affirmant que grâce aux efforts des éleveurs les plus scrupuleux, l'espérance de vie des Cavaliers est passée "de 6 à 7 ans" dans les années 80 à "14-15 ans" aujourd'hui. "Le club a, depuis les années 2000, une politique assez active en ce qui concerne la santé des Cavaliers. Il encourage les éleveurs à faire des échographies cardiaques, des dépistages oculaires..."

"Il faut faire une différence entre les éleveurs qui respectent leurs chiens et produisent correctement et ceux qui entassent les animaux dans des cages et les font se reproduire presque jusqu'à ce que mort s'en suive", insiste encore Roger Madec, qui regrette le manque de contrôles dans les élevages. "Pour être éleveur, il suffit de passer un examen qui n'est pas très compliqué à obtenir. Et une fois qu'il l'a obtenu, un éleveur fait un peu ce qu'il veut. Il y a encore du travail."