Annexions en Ukraine : que sait-on de la fête géante organisée sur la place Rouge après le discours de Poutine ?

Sur la place Rouge, un grand concert regroupant plusieurs stars locales à 17 heures

À la suite de cette cérémonie officielle, un concert sera donné, dès 17 heures, sur la place Rouge, le long des murailles du Kremlin. Depuis jeudi, au pied de la cathédrale Basile-le-Bienheureux, une grande scène, des écrans géants, des banderoles et drapeaux ont été installés, sur cette place connue pour l'organisation de grands événements. Sur l'une des banderoles, on peut y lire "Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson- Russie !".