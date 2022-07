États-Unis : New York veut inscrire dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception

Après la décision controversée de la Cour suprême sur l'IVG, les États démocrates organisent la résistance. C'est le cas de l'État de New York, ancré à gauche, qui veut graver dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception grâce à un premier texte de loi voté vendredi 1er juillet.

Le Sénat du quatrième État le plus peuplé du pays et à majorité démocrate "a adopté un amendement pour codifier dans la Constitution les droits à l'avortement et à la contraception", selon un communiqué de cette assemblée qui siège dans la capitale de l'État, à Albany.