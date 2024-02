Après deux ans de guerre en Ukraine et de sanctions, comment se porte l’économie russe ?

Selon les chiffres officiels de Moscou, l'économie russe résisterait aux sanctions occidentales. Attention cependant à ces données qui peuvent être soumises à la propagande russe.

Le 24 février 2022, les troupes russes entraient en Ukraine sur ordre de Vladimir Poutine, déclenchant le pire conflit européen depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Voilà deux ans que la communauté internationale tente de limiter les capacités de la Russie à conduire sa guerre en lui imposant des sanctions économiques.

Une économie russe opaque...

Avant de se pencher sur l’état de santé des finances russes, la prudence s’impose. En effet, les données de l’économie russe sont toutes publiées par des agences gouvernementales, notamment la Banque centrale et Rosstat, le Service fédéral des statistiques. Si le Fonds monétaire international (FMI) publie ses prévisions de manière autonome, il les produit à partir des chiffres russes. "Autrefois, des organismes internationaux comme la Banque mondiale finançaient des enquêtes sur le terrain auprès des entrepreneurs, des ménages. On pouvait moduler les statistiques officielles en ayant directement accès à des données de terrain", relève Julien Vercueil, économiste spécialiste de la Russie et vice-président de l’Inalco. Ce qui n’est plus possible aujourd’hui. Les chiffres économiques, tout comme ceux des pertes sur le terrain, sont donc susceptibles d’être soumis à de la propagande.

Cela étant dit, Rosstat a annoncé en février une croissance évaluée à 3,6% en 2023 en Russie, après une contraction du produit intérieur brut (PIB) de 2,1% l’année précédente. De quoi donner du grain à moudre aux propagandistes les plus actifs, comme l’ancien présentateur américain Tucker Carlson qui a récemment arpenté les rayons d’un supermarché Auchan de Moscou pour montrer la vitalité de l’économie russe.

...tournée vers l'effort de guerre

"Certes, l'économie russe connaît une légère croissance", admettait alors David O’Sullivan, envoyé spécial international pour la mise en œuvre des sanctions de l'UE, en décembre dernier. Avant de se pencher sur les raisons de cette embellie, largement due à la production militaire déployée par le gouvernement russe. Selon les données officielles, la Russie dépense aujourd’hui un tiers de son budget dans l’effort de guerre et la production d’armes…. qu’elle n’investit pas ailleurs, selon le haut fonctionnaire européen. "Si vous mettez votre économie sur le pied de guerre, vous pouvez bien sûr tout réorienter vers l'armée, mais vous cannibalisez l'économie. Il n'y a pas d'investissement dans la protection sociale, l'éducation, la santé, la recherche."

Tourné avant tout vers la guerre qu’il mène en Ukraine, le gouvernement russe irait jusqu’à négliger sa population qui fuit… et qui pourrait freiner son "potentiel de croissance", a rappelé le Trésor américain selon qui quelque "668.000 personnes ont quitté la Russie en 2022, soit une augmentation de 71 % par rapport à la moyenne quinquennale précédent". Par ailleurs, Julien Vercueil rappelle que les bons chiffres de la croissance russe ne peuvent cacher les autres difficultés économiques du pays, confrontée à une "inflation persistante (7 à 8 % par an), qui pèse sur les ménages modestes et aggrave les inégalités".

Des stratégies face aux sanctions

Soumise à des sanctions occidentales, et notamment un embargo sur son pétrole depuis la fin 2022, l’économie russe a par conséquent dû s’adapter. Ainsi, Moscou s’est largement tournée vers d’autres pays pour vendre son pétrole, à savoir la Chine, l’Inde et la Turquie. "Les partenaires indiens et saoudiens de la Russie ont décidé d'importer massivement le brut russe pour le transformer dans leurs raffineries et revendre les produits pétroliers aux pays occidentaux. De la sorte, ils ont aidé la Russie à contourner les sanctions", souligne Julien Vercueil. "Le résultat est que les recettes d'exportations d'hydrocarbures, bien qu'en baisse en 2023 par rapport à 2022, n'ont pas suffisamment diminué pour remettre en cause la rente qui contribue grandement au financement de la guerre."

Par ailleurs, la Russie a réussi à échapper au plafonnement du prix du baril à 60 dollars, au-dessus duquel les entreprises ne pouvaient théoriquement pas vendre de pétrole russe. "L'idée était de limiter les recettes fiscales russes liées à l'exportation sans créer un choc pétrolier", selon Agathe Demarais, économiste au Conseil européen pour les relations internationales (ECFR). "Mais la Russie a réagi en créant sa propre flotte fantôme et en exportant son pétrole via de vieux tankers pétroliers, qui n’étaient pas concernés par le plafonnement."

Des mesures permettant à la Russie de limiter les effets de l’embargo. Dans un récent rapport, le CREA (Centre for research on energy and clean air) estime que les sanctions ont "réduit les recettes d'exportation pétrolières du pays de 14 %, leur coûtant 34 milliards d'euros en recettes d’exportation". Bien en deçà de ce qui était espéré par les Occidentaux, observe le CREA qui évoque une efficacité des sanctions amoindrie par "un contrôle et d’une application insuffisants de la politique de plafonnement des prix du pétrole".

Dans son 12ᵉ train de sanctions adopté en décembre, l’UE a par conséquent promis de lutter contre le contournement du plafond des prix du pétrole par la Russie, en surveillant "plus étroitement la vente de pétroliers à des pays tiers" ou en demandant des "exigences plus détaillées en matière d'attestation". Conscients des stratégies russes face aux sanctions, plusieurs responsables politiques européens demandent d’aller plus loin et de mobiliser les avoirs russes gelés de la Banque centrale, au profit de la reconstruction de l’Ukraine.

