Après l'Assemblée, le Sénat qualifie de génocide l'Holodomor, la grande famine ukrainienne

Elle "invite le gouvernement français à reconnaître officiellement la famine, la déportation et l'extermination méthodiquement organisées par les autorités soviétiques, à l'encontre de millions d'Ukrainiens en 1932 et 1933, comme un génocide". Le texte invite également le gouvernement à "condamner publiquement le génocide commis par les autorités soviétiques contre la population rurale ukrainienne en 1932 et 1933".

"Il s'agit d'une nouvelle étape importante vers le rétablissement de la justice historique et la perpétuation de la mémoire des millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim", a réagi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur Twitter en remerciant les sénateurs.