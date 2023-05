Après l'évasion de Carlos Ghosn en 2019, le Japon se met au traçage GPS des personnes libérées sous caution

Le Japon tire les leçons de l'affaire Carlos Ghosn. Le pays a promulgué mercredi une loi qui autorise les tribunaux à suivre la position GPS des personnes inculpées et libérées sous caution. Ce dispositif juridique était réclamé depuis l'évasion spectaculaire en 2019 de l'ex-PDG de Renault et Nissan.

Concrètement, le texte permet la pose d'appareils de géolocalisation afin d'éviter la fuite hors du territoire japonais de personnes bénéficiant d'une libération sous caution. Les inculpés auront l'interdiction de retirer ou de détruire les traceurs GPS, ainsi que d'entrer dans des zones leur étant interdites par les tribunaux, comme les ports et les aéroports. En cas de violation, les personnes mises en cause s'exposent à un placement en détention et à une peine d'emprisonnement maximale d'un an.