Après la fusillade au Texas, une personne transgenre accusée à tort et ciblée par les fake news

Sur la base de ces photos, des comptes américains d’extrême-droite, et même un membre du Congrès américain, en ont conclu que le tireur était "un étranger illégal de gauche transsexuel". Le député Paul Gosar a depuis supprimé son tweet. À raison, puisque celui-ci partageait une fausse information : les photos laissant penser que Salvador Ramos était transgenre parce que vêtu d'une jupe représentent une autre personne.

La rumeur, elle, est née sur 4chan, un forum bien connu des trolls et de l’extrême droite américaine. Sur cette page, désormais inactive, la discussion portait après la fusillade sur le profil du tireur. "Salvador Ramos was likely a tranny" ("Salvador Ramos était probablement transsexuel"), peut-on lire. L'information n'a pas tardé à se répandre ailleurs et à s'exporter sur les réseaux sociaux, à commencer par Reddit.