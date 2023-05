Combien d’otages français reste-t-il en Iran ?

C’est un véritable soulagement après l’annonce, vendredi 12 mai, de la libération de Bernard Phelan et Benjamin Brière. Ces deux Français étaient détenus arbitrairement en Iran, le premier depuis 2020 et le second depuis 2022, et tous deux accusés par le régime d'atteinte à la sécurité nationale et d'espionnage. Après s’être réjouie de cette nouvelle, Elisabeth Borne a tout de même tenu à "avoir une pensée pour les personnes toujours détenues en Iran". "On va continuer notre action diplomatique pour obtenir qu'elles soient également libérées", a promis la Première ministre, depuis l’île de la Réunion.