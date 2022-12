Après la polémique Ocean Viking, l'Italie recueille trois navires secourant des migrants

L'accueil quasi simultané de trois navires est assumé par les autorités italiennes, qui précisent néanmoins que "sur l'immigration, aucune volte-face" n'est à noter. Une précision émanant du ministère italien de l'Intérieur, qui "a donné son accord à l'entrée des navires parce que le mauvais temps s'approche et les conditions de navigation auraient rapidement fait courir un risque aux personnes à bord".

Ces bateaux sont les premiers à être accueillis par l'Italie depuis novembre et le refus de laisser débarquer des centaines de migrants. Des individus qui avaient été rescapés et pris en charge par plusieurs navires humanitaires, parmi lesquels le Geo Barents. On se souvient que sous la pression notamment de l'UE, le gouvernement formé par la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni avait finalement autorisé le débarquement des rescapés les plus vulnérables. Pour autant, elle avait continué de refuser l'accès à ses ports à l'Ocean Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée. Celui-ci, au terme d'échanges diplomatiques musclés, avait été accueilli par la France.

Côté italien, on maintient aujourd'hui une position de fermeté apparente, en dénonçant "les actions provocatrices et risquées" des ONG qui favoriseraient "l'entrée en Italie de migrants économiques n'ayant aucun droit d'entrer et de rester en Italie". Le pays souligne que 2022 est marquée par une forte augmentation des entrées sur son territoire via la mer. 97.236 personnes seraient ainsi arrivées sur ses côtes italiennes depuis le 1er janvier contre plus de 63.000 et 33.000 sur la même période de 2021 et 2020, années toutefois marquées par la crise sanitaire.