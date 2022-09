Après la victoire de l'extrême droite aux législatives, que va-t-il désormais se passer en Italie ?

Résultats officiels. La victoire est certaine pour la candidate néo-fasciste Giorgia Meloni, cependant, les résultats officiels ne sont pas encore arrêtés. Le ministère de l'Intérieur continue de les publier suite au dépouillement des bulletins et le résultat définitif, ou presque, devrait être connue ce lundi 26 septembre, dans la journée.

Réunion des deux chambres. Suite aux élections législatives, les nouveaux élus du Sénat et de la Chambre des députés doivent, selon la Constitution, se réunir dans un délai de 20 jours après la tenue des élections, soit le 15 octobre au plus tard. Lors de leur première réunion plénière, ils doivent élire leurs présidents respectifs et ce n'est qu'à ce moment que commence le processus de nomination du gouvernement.