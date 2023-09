Après s'être perdu en jet-ski, un Français tué par les gardes-côtes algériens, confirme la France

Le ministère français des Affaires étrangères évoque, lui, le décès d'un seul ressortissant et n'a pas précisé les circonstances de sa mort. "Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nos ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens, à qui nous apportons tout notre soutien", précise-t-il dans un communiqué.

L'événement a été relaté auprès des médias marocains par Mohamed Kissi, l'un des membres du groupe de vacanciers parti en jet-ski et parvenu à revenir au Maroc. "Nous nous sommes perdus, mais on a continué jusqu'à ce que nous nous retrouvions en Algérie. Nous avons su que nous étions en Algérie, car un zodiac noir algérien est venu vers nous. Il a commencé à zigzaguer comme s'ils voulaient nous renverser", a-t-il témoigné auprès du site marocain Al Omk.

"Ils (les occupants du zodiac) ont tiré sur nous. Dieu merci, je n'ai pas été touché, mais mon frère et mon ami, ils les ont tués. Ils ont arrêté mon autre ami", a-t-il ajouté, précisant avoir été récupéré par la marine marocaine qui l'a ramené à la marina de Saïdia. "Nous nous sommes perdus et nous étions en panne d'essence", a-t-il souligné.