Après un mois de pause, la Corée du Nord tire deux missiles de croisière

La Corée du Nord n'avait pas testé de missile de croisière depuis janvier, a précisé l'agence de presse Yonhap. Ce type de missile n'est pas interdit par les sanctions actuelles des Nations unies. Contrairement aux missiles balistiques, les missiles de croisière sont propulsés par des moteurs à réaction et restent plus près du sol, ce qui les rend plus difficiles à détecter. La plupart des missiles de croisière ne sont pas conçus pour transporter des ogives nucléaires.