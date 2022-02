28.000 Saoudiennes veulent devenir les premières conductrices de train du pays

Jamais aucune femme n'a occupé ce poste dans le pays. La filiale de la compagnie ferroviaire Renfe en Arabie saoudite organise le recrutement des trente premières conductrices de train de l'histoire du royaume et affirme avoir reçu à ce titre pas moins de 28.000 candidatures en un mois pour les épreuves de sélection. Plus de la moitié des candidates se sont déjà soumises à un premier test en ligne, qui évaluait principalement leur dossier scolaire et leur niveau d'anglais. L'âge des postulantes oscille entre 22 et 30 ans.