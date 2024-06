Le hajj, le grand pèlerinage musulman en Arabie Saoudite, a fait au moins 550 morts ces dernières heures. Les victimes, égyptiennes en majorité, ont été frappées par les fortes chaleurs qui touchent la région. Au cours du week-end, les températures ont atteint les 51,8 degrés Celsius à La Mecque.

Une véritable hécatombe. Au moins 550 pèlerins ont trouvé la mort en raison de la chaleur durant le hajj, le grand pèlerinage musulman dans l'ouest de l'Arabie saoudite, annoncent des diplomates arabes à l’AFP. Leurs corps ont été transportés à la morgue d'Al-Muaisem, l'une des plus importantes de La Mecque. Les victimes proviennent d’Égypte pour la plupart, de Jordanie, d’Indonésie, d’Iran ou encore du Sénégal.

Le hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, est l'un des cinq piliers de l'islam et les musulmans qui en ont les moyens doivent l'accomplir au moins une fois dans leur vie. Il subit de plus en plus les effets du changement climatique, a averti une étude saoudienne publiée en mai dernier. Ces derniers jours, les températures ont ainsi atteint les 51,8 degrés Celsius à La Mecque.

Certains n'avaient nulle part où s'abriter

Des journalistes de l'AFP à Mina, près de La Mecque, ont vu lundi des pèlerins se verser des bouteilles d'eau sur la tête alors que des bénévoles distribuaient des boissons fraîches et des glaces. Les autorités saoudiennes ont conseillé aux fidèles d'utiliser des ombrelles, de boire beaucoup et d'éviter de s'exposer au soleil durant les heures les plus chaudes de la journée.

Mais de nombreux rituels se font dehors et en pleine journée.

Chaque année, des dizaines de milliers de fidèles tentent de participer au hajj sans autorisation officielle, ce qui leur interdit l'accès aux installations climatisées. Selon un des diplomates interrogés par l'AFP, le bilan a été considérablement alourdi par la présence de ces pèlerins qui n'étaient pas munis d'autorisations. Selon lui, ils sont morts "en raison de la chaleur parce que la plupart d'entre eux n'avaient nulle part" où s'abriter.