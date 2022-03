Arabie saoudite : attaques en série à Jeddah, à proximité du site du Grand Prix de F1

Ce vendredi, les essais libres 1 ont été dominés par le Monégasque Charles Leclerc. Les qualifications de la Formule 2 se sont également déroulées normalement. En revanche, les patrons d'écuries, les pilotes et le patron de la F1, Stefano Domenicali, se sont réunis pour discuter de la situation et déterminer la marche à suivre dans les heures à venir. L'ensemble des acteurs ont "été informés que le week-end se déroulera comme prévu et que la sécurité de l'événement a été une priorité pour les autorités avant cet incident", a annoncé un porte-parole de la F1. "Il [Stefano Domenicali] continuera à les tenir au courant de toute nouvelle information et rencontrera probablement les Team Principals dans la soirée pour partager toute nouvelle information", a-t-il complété.