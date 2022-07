Arabie Saoudite : un journaliste israélien se filme à La Mecque et crée la polémique

Il voulait montrer "l'importance" du lieu. Un journaliste israélien a créé une controverse après la publication d'une vidéo le montrant déambuler dans la ville saoudienne de La Mecque, premier lieu saint de l'islam, interdit aux non-musulmans.

Dans sa vidéo de 10 minutes, le reporter de la chaîne israélienne Channel 13, Gil Tamary, se rend sur le Mont Arafat, étape essentielle et sacrée dans le cadre du pèlerinage à La Mecque. Il reconnait lui-même que ce qu'il est en train de faire est interdit, soulignant qu'il se trouve à "un endroit interdit aux non-musulmans". Et d'ajouter : "Je suis le premier journaliste israélien ici à faire une vidéo et en hébreu".