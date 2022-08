Arabie saoudite : une opposante condamnée à 34 ans de prison pour des tweets

Mère de deux enfants, et doctorante en médecine dentaire à l'université anglaise de Leeds, Salma Al-Chehab avait été arrêtée en janvier 2021 alors qu'elle était en vacances en Arabie saoudite. Elle a été jugée coupable d'"avoir fourni de l'aide à

ceux qui cherchent à troubler l'ordre public et à diffuser des informations fausses et malveillantes", en "écrivant et en publiant des tweets" sur son compte personnel. En juin 2022, un tribunal l'avait condamnée en première instance à six ans de prison, dont trois avec sursis, une peine considérablement alourdie il y a quelques jours. Le jugement en appel peut être contesté dans les 30 jours devant la Cour suprême.